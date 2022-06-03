Де Росси может возглавить итальянский клуб

Экс-футболист «Ромы» и сборной Италии Даниэле де Росси претендует на должность главного тренера «Кальяри».

38-летний специалист в настоящий момент находится в статусе безработного. В прошлом году он занимал пост в тренерском штабе Роберто Манчини в сборной Италии. Теперь де Росси желает начать самостоятельную тренерскую карьеру, и «Кальяри» может предложить ему такую возможность, о чём сообщает SportItalia. Ранее в числе кандидатов на должность наставника сардинцев также значился Филиппо Индзаги.

«Кальяри» лишился места в элитном дивизионе по итогам завершившейся кампании, заняв 18-е место в турнирной таблице Серии А.