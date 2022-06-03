Пато: «Анчелотти прилетал на тренировки на вертолёте»

Бывший игрок «Милана» Алешандре Пато высказался о своём экс-наставнике Карло Анчелотти.

«Анчелотти стал для меня кем-то вроде отца. Он даже назвал моим именем свою собаку.

Если кто и умеет жить стильно, то это Анчелотти. Все видели его фотографию с игроками «Реала» в тёмных очках и с сигарой. В «Милане» он выглядел как Джеймс Бонд. Он прилетал на тренировки на вертолёте, живя при этом в Парме. Его жена умела управлять вертолётом», – вспомнил в интервью The Players' Tribune бразилец.

В конце мая Карло Анчелотти привёл мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов, став первым тренером, выигравшим турнир четыре раза.