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Чемпионат Италии. Серия А

Томори: «А в нас не верили...»

03 Июня 2022 • 20:45 Комментировать

Английский защитник «Милана» Фикайо Томори наслаждается победой в чемпионате Италии, «россонери» взяли титул после одиннадцати лет ожидания. Томори рассказал о том, как это удалось, а также поднял на смех тех, кто категорически отказывался верить в его клуб.

- Многие в нас не верили, а мы сделали это. Было приятно показать всем, как они ошибаются. Все это было безумием, никогда не видел таких торжеств. Толпа тифози растянулась на пять километров. Не знаю, как это описать... Безумие! - цитирует Томори английское издание The Sun.  

Подопечные Стефано Пиоли на два очка опередили «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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