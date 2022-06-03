«Милан» продвинулся в переговорах по Лангу

«Милан» близок к приобретению полузащитника бельгийского «Брюгге» Ноа Ланга. По информации от Football Italia, «россонери» близки к заключению сделки за сумму в размере 20 миллионов евро. В будущем «Брюгге» также может получить дополнительные 3 миллиона евро в виде бонусов.

За 48 матчей в составе «Брюгге» Ланг отметился 9 голами и 15 ассистами во всех турнирах. Футболист способен закрыть абсолютно любую позицию в атаке.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь в шутку заявил, что у Ланга больше шансов получить «Золотой мяч», чем у полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.