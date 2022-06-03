«Интеру» нужно продать Видаля и Санчеса, чтобы подписать Дибалу

Миланский «Интер» пока не может подписать нападающего Пауло Дибалу из-за загруженной зарплатной ведомости. Для осуществления трансфера «нерадзурри» необходимо расстаться с двумя чилийцами – Артуро Видалем и Алексисом Санчесом, который является самым высокооплачиваемым игроком команды. Контракты обоих действуют до 2023 года.

Если Видаль на данный момент близок к переходу в бразильский «Фламенго», то будущее Санчеса ещё неясно. Нападающим интересуются клубы из Японии и Турции, но никаких конкретных предложений Алексис ещё не получал.

Напомним, что Пауло Дибала в данный момент находится в статусе свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса».