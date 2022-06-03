«Милан» хочет продлить контракт с Побегой

«Милан» намерен продлить соглашение с полузащитником Томмазо Побегой, которым активно интересуется «Торино». Напомним, что прошлый сезон футболист провёл на правах аренды именно за туринский клуб.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Побега должен стать частью первой команды «Милана» в следующем сезоне. Команду должен покинуть арендованный у «Челси» Тьемуэ Бакайоко, что должно освободить место для Побеги в полузащите.

В прошлом сезоне Томмазо Побега отметился четырьмя голами и тремя ассистами в чемпионате Италии за «Торино». В середине июля молодому футболисту должно исполниться 23 года.