Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» выставила Дзаньоло на трансфер

03 Июня 2022 • 16:41 Комментировать

«Рома» летом намерена расстаться со своим полузащитником Николо Дзаньолой. По информации от Sky Sport Italia, футболист был выставлен на трансферный рынок. Сам Дзаньоло не хочет покидать Серию А, хотя в нём заинтересованы клубы из английской Премьер-лиги.

Отмечается, что Дзаньоло хотел бы присоединиться к туринскому «Ювентусу» или «Милану», но «Рома» предпочитает, чтобы футболист уехал за границу. Ожидается, что трансфер итальянца может принести «волкам» около 55 миллионов евро.

Напомним, что Дзаньоло на протяжении своей карьеры дважды получал разрыв крестообразных связок колена. Игрок забил победный гол «Ромы» в финале Лиги конференций против «Фейеноорда».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может обменяться игроками с «Арсеналом»
17:45 · Италия. Серия А
«Интеру» нужно продать Видаля и Санчеса, чтобы подписать Дибалу
17:36 · Италия. Серия А
«Милан» хочет продлить контракт с Побегой
16:41 · Италия. Серия А
«Рома» выставила Дзаньоло на трансфер
16:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересован в услугах центрального защитника «Барселоны»
15:50 · Италия. Серия А
Ориги на днях пройдёт медобследование перед завершением трансфера в «Милан»
15:30 · Италия. Серия А
«Милан» провёл новые переговоры с агентом Саншеша
14:51 · Италия. Серия А
Де Росси: «Манчини – подходящий тренер для сборной Италии» 2
14:46 · Англия. Премьер-лига
Бастони считает, что ему рано переходить в АПЛ
14:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может приобрести форварда «Наполи» на замену Левандовски
13:28 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался комментировать слухи о возвращении в «Интер»
11:30 · Италия. Серия А
Вице-президент «Интера» прокомментировал ситуацию с Дибалой
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может усилиться защитником «Торино»
09:06 · Италия. Серия А
«Торино» может подписать полузащитника «Шахтёра»
08:45 · Италия. Серия А
«Рома» выдвинула ультиматум Мхитаряну
Все новости
Рекомендуем