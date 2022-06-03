«Рома» выставила Дзаньоло на трансфер

«Рома» летом намерена расстаться со своим полузащитником Николо Дзаньолой. По информации от Sky Sport Italia, футболист был выставлен на трансферный рынок. Сам Дзаньоло не хочет покидать Серию А, хотя в нём заинтересованы клубы из английской Премьер-лиги.

Отмечается, что Дзаньоло хотел бы присоединиться к туринскому «Ювентусу» или «Милану», но «Рома» предпочитает, чтобы футболист уехал за границу. Ожидается, что трансфер итальянца может принести «волкам» около 55 миллионов евро.

Напомним, что Дзаньоло на протяжении своей карьеры дважды получал разрыв крестообразных связок колена. Игрок забил победный гол «Ромы» в финале Лиги конференций против «Фейеноорда».