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Ориги на днях пройдёт медобследование перед завершением трансфера в «Милан»

03 Июня 2022 • 15:50 Комментировать

«Милан» очень близок к тому, чтобы пополнить свой состав нападающим Дивоком Ориги, который должен подписать контракт в ближайшие дни. По информации от Фабрицио Романо, бельгиец на днях прибудет в город и пройдёт медобследование, после чего подпишет свой контракт с «россонери».

Напомним, что последним клубом Дивока Ориги был «Ливерпуль». Бельгиец отказался продлевать контракт с клубом, так как хотел отправиться в команду, в которой получал бы больше игрового времени.

В прошлом сезоне Ориги забил 3 гола в 7 матчах чемпионата Англии. В апреле бельгийскому нападающему исполнилось 27 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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