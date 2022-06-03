Ориги на днях пройдёт медобследование перед завершением трансфера в «Милан»

«Милан» очень близок к тому, чтобы пополнить свой состав нападающим Дивоком Ориги, который должен подписать контракт в ближайшие дни. По информации от Фабрицио Романо, бельгиец на днях прибудет в город и пройдёт медобследование, после чего подпишет свой контракт с «россонери».

Напомним, что последним клубом Дивока Ориги был «Ливерпуль». Бельгиец отказался продлевать контракт с клубом, так как хотел отправиться в команду, в которой получал бы больше игрового времени.

В прошлом сезоне Ориги забил 3 гола в 7 матчах чемпионата Англии. В апреле бельгийскому нападающему исполнилось 27 лет.