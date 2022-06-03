«Торино» может подписать полузащитника «Шахтёра»

Руководители «Торино» хотят летом попробовать подписать израильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Манора Соломона.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, туринская команда планирует в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды 22-летнего израильского футболиста, в услугах которого также очень заинтересован лондонский «Фулхэм». Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Манор Соломон провёл в украинском чемпионате 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом. До этого полузащитник также выступал за «Маккаби» из Петах-Тиквы.