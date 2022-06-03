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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» может подписать полузащитника «Шахтёра»

03 Июня 2022 • 09:06 Комментировать

Руководители «Торино» хотят летом попробовать подписать израильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Манора Соломона.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, туринская команда планирует в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды 22-летнего израильского футболиста, в услугах которого также очень заинтересован лондонский «Фулхэм». Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Манор Соломон провёл в украинском чемпионате 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом. До этого полузащитник также выступал за «Маккаби» из Петах-Тиквы.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Шахтёр Донецк Манор Соломон
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