Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» выдвинула ультиматум Мхитаряну

03 Июня 2022 • 08:45 Комментировать

«Рома» намерена в самое ближайшее время получить ответ от полузащитника Генриха Мхитаряна относительно его будущего.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио, итальянский клуб выдвинул армянскому игроку условие. «Волки» требуют, чтобы он дал окончательный ответ по предложенному ему контракту до конца сегодняшнего дня. Столичный клуб готов продлить контракт с Генрихом на один год с правом пролонгации сотрудничества на один сезон.

Действующее соглашение Мхитаряна истекает в конце текущего месяца. Среди альтернативных вариантов продолжения карьеры игрока называется миланский «Интер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Генрих Мхитарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
09:06 · Италия. Серия А
«Торино» может подписать полузащитника «Шахтёра»
08:45 · Италия. Серия А
«Рома» выдвинула ультиматум Мхитаряну
08:44 · Италия. Серия А
Капелло оценил работу директоров «Милана»
08:31 · Италия. Серия А
«Лацио» и «Наполи» могут обменяться игроками
08:03 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Локомотива» может возглавить итальянский клуб 1
07:53 · Италия. Серия А
«Милан» готов подписать полузащитника «Брюгге»
07:47 · Италия. Серия А
Вице-президент «Интера» встретился с Дибалой
01:56 · Италия. Серия А
Мората: «У меня есть несколько вариантов»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Щесны: «Погба – один из лучших в мире» 2
00:46 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро: «Ювентус» – не лучший выбор для Погба, если он хочет сходу претендовать на Лигу чемпионов» 1
00:14 · Италия. Серия А
«Монца» планирует усилиться рядом известных игроков
02 Июня
22:47 · Италия. Серия А
Иско не горит желанием переходить в «Милан» или «Рому»
21:47 · Италия. Серия А
Раноккья может покинуть «Интер»
20:32 · Италия. Серия А
Сарри официально продлил контракт с «Лацио»
19:52 · Италия. Серия А
Переход Погба в «Ювентус» находится в стадии завершения 1
Все новости
Рекомендуем