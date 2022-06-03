«Рома» выдвинула ультиматум Мхитаряну

«Рома» намерена в самое ближайшее время получить ответ от полузащитника Генриха Мхитаряна относительно его будущего.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио, итальянский клуб выдвинул армянскому игроку условие. «Волки» требуют, чтобы он дал окончательный ответ по предложенному ему контракту до конца сегодняшнего дня. Столичный клуб готов продлить контракт с Генрихом на один год с правом пролонгации сотрудничества на один сезон.

Действующее соглашение Мхитаряна истекает в конце текущего месяца. Среди альтернативных вариантов продолжения карьеры игрока называется миланский «Интер».