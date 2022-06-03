Капелло оценил работу директоров «Милана»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился с журналистами своим мнением по поводу работы директоров «Милана» Паоло Мальдини и Фредерика Массары.

Капелло сказал Tuttosport, что руководители миланской команды очень здорово работаю на трансферном рынке и грамотно ведут переговоры с игроками. Особенно итальянский тренер отметил работу Паоло Мальдини.

«Паоло взялся за новую работу, но уже понял, с кем надо работать, что практически сразу же принесло чемпионский титул», - добавил Капелло.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Милана» под руководством Стефано Пиоли заняли первую строчку в Серии А и выиграли чемпионский титул.