«Лацио» и «Наполи» могут обменяться игроками

Представители римского «Лацио» и «Наполи» могут в ближайшее время провести обмен полузащитниками.

По информации Gazzetta dello Sport, в римский клуб может перебраться поляк Петр Зелиньски, а в обратную сторону поедет испанский полузащитник Луис Альберто, у которого в прошедшем сезоне был конфликт с Маурицио Сарри. Поляк же недоволен количеством игрового времени в неаполитанском клубе и был бы рад поработать с Сарри.

Напомним, что в прошедшем сезоне Зелиньски провёл в Серии А 35 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять ассистов. Альберто же в 34 встречах отметился пятью забитыми мячами и десятью передачами.