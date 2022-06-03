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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов подписать полузащитника «Брюгге»

03 Июня 2022 • 07:53 Комментировать

Руководители «Милана» готовят предложение по поводу трансфера молодого бельгийского полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

По информации инсайдера Николо Скиры, миланская команда в ближайшее время сделает бельгийской команде официальное предложение по поводу трансфера 21-летнего футболиста. Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость молодого полузащитника в солидные 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийском чемпионате 39 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Шарль де Кателаре
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