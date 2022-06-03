«Милан» готов подписать полузащитника «Брюгге»

Руководители «Милана» готовят предложение по поводу трансфера молодого бельгийского полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

По информации инсайдера Николо Скиры, миланская команда в ближайшее время сделает бельгийской команде официальное предложение по поводу трансфера 21-летнего футболиста. Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость молодого полузащитника в солидные 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийском чемпионате 39 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.