Вице-президент «Интера» встретился с Дибалой

Экс-игрок, а ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти лично встретился с Пауло Дибалой по поводу перехода аргентинского форварда в миланский клуб.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Дзанетти лично встретился с аргентинским футболистом во время Финалиссимы в Лондоне. Вице-президент «Интера» пытался уговорить форварда перебраться в миланский клуб. Напомним, что «чёрно-синие» готовы платить Дибале шесть миллионов евро в год по трёхлетнему контракту.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге в составе «Ювентуса» 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.