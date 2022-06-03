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Чемпионат Италии. Серия А

Вице-президент «Интера» встретился с Дибалой

03 Июня 2022 • 07:47 Комментировать

Экс-игрок, а ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти лично встретился с Пауло Дибалой по поводу перехода аргентинского форварда в миланский клуб.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Дзанетти лично встретился с аргентинским футболистом во время Финалиссимы в Лондоне. Вице-президент «Интера» пытался уговорить форварда перебраться в миланский клуб. Напомним, что «чёрно-синие» готовы платить Дибале шесть миллионов евро в год по трёхлетнему контракту.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге в составе «Ювентуса» 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Пауло Дибала
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