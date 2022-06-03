Мората: «У меня есть несколько вариантов»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился мнением о собственном будущем.

29-летний форвард провёл прошедший сезон в «Ювентусе» на правах аренды, но туринский клуб не смог договориться с мадридским «Атлетико» о выкупе игрока.

«У меня есть несколько вариантов. Это не зависит от меня, но хорошо, что передо мной открыты различные возможности. Я предпочёл бы играть там, где меня ценят и любят больше всего», – заявил Мората, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

По сведениям СМИ, испанец интересен лондонскому «Арсеналу». Контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.