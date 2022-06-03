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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» планирует усилиться рядом известных игроков

03 Июня 2022 • 00:14 Комментировать

Клуб-новичок Серии А «Монца» уже планирует амбициозные сделки на трансферном рынке.

В предстоящем сезоне «Монце», чьим владельцем является Сильвио Берлускони, предстоит впервые в истории сыграть в Серии А. В ближайшие месяцы клуб с высокой вероятностью укрепит свой состав множеством известных игроков. По данным Football-Italia, в списке трансферных целей «красно-белых» фигурируют Андреа Белотти, Антонио Кандрева, Стефано Сенси, Жуниор Мессиас, Маттиа Кальдара, Даниэль Мальдини и Андреа Раноккья.

«Монца» финишировала на четвёртом месте в завершившемся розыгрыше Серии Б, но сумела завоевать путёвку в элиту благодаря победе в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Кандрева Андреа Раноккья Монца Андреа Белотти Маттиа Кальдара Стефано Сенси Даниэль Мальдини Жуниор Мессиас
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