«Монца» планирует усилиться рядом известных игроков

Клуб-новичок Серии А «Монца» уже планирует амбициозные сделки на трансферном рынке.

В предстоящем сезоне «Монце», чьим владельцем является Сильвио Берлускони, предстоит впервые в истории сыграть в Серии А. В ближайшие месяцы клуб с высокой вероятностью укрепит свой состав множеством известных игроков. По данным Football-Italia, в списке трансферных целей «красно-белых» фигурируют Андреа Белотти, Антонио Кандрева, Стефано Сенси, Жуниор Мессиас, Маттиа Кальдара, Даниэль Мальдини и Андреа Раноккья.

«Монца» финишировала на четвёртом месте в завершившемся розыгрыше Серии Б, но сумела завоевать путёвку в элиту благодаря победе в плей-офф.