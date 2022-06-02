Иско не горит желанием переходить в «Милан» или «Рому»

Полузащитник Иско, недавно покинувший мадридский «Реал», не слишком заинтересован в переезде в Италию.

За 30-летним атакующим хавбеком следят «Милан» и «Рома», однако, по данным Diario AS, сам Иско не в восторге от обоих вариантов продолжения карьеры, поскольку предпочёл бы остаться в Испании. В случае с римским клубом испанца также отталкивает неучастие в Лиге чемпионов – коллектив Жозе Моуринью, напомним, сумел отобраться лишь в Лигу Европы по итогам завершившейся кампании.

За свою карьеру Иско ещё никогда не выступал в зарубежных клубах: его путь начинался в «Валенсии», с 2011 года он защищал цвета «Малаги», а в 2013 году перебрался в «Реал» за 30 млн евро.