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Чемпионат Италии. Серия А

Иско не горит желанием переходить в «Милан» или «Рому»

02 Июня 2022 • 22:47 Комментировать

Полузащитник Иско, недавно покинувший мадридский «Реал», не слишком заинтересован в переезде в Италию.

За 30-летним атакующим хавбеком следят «Милан» и «Рома», однако, по данным Diario AS, сам Иско не в восторге от обоих вариантов продолжения карьеры, поскольку предпочёл бы остаться в Испании. В случае с римским клубом испанца также отталкивает неучастие в Лиге чемпионов – коллектив Жозе Моуринью, напомним, сумел отобраться лишь в Лигу Европы по итогам завершившейся кампании.

За свою карьеру Иско ещё никогда не выступал в зарубежных клубах: его путь начинался в «Валенсии», с 2011 года он защищал цвета «Малаги», а в 2013 году перебрался в «Реал» за 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Милан Иско
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