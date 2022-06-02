Раноккья может покинуть «Интер»

Защитник «Интера» Андреа Раноккья может покинуть клуб и перейти в «Монцу».

По информации Sky Sports Italia, хочет покинуть «Интер». 34-летний футболист не возражает против перехода к новичку Серии А в клуб «Монца».

Раноккья находится в «Интере» с 2011 года. За это время он принял участие в 224 встречах, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач во всех турнирах. В 2016 году футболист отправлялся в аренду в «Сампдорию», а в 2017 в английский «Халл Сити».

В конце июня этого года у итальянца заканчивается контракт с «Интером», продлевать он его вряд ли станет, сообщает источник.

«Интер» занял второе место по итогам чемпионата Италии 2021/22.