Сарри официально продлил контракт с «Лацио»

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри подписал новый контакт с клубом.

Сарри продлил трудовой договор с итальянской командой до 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Corriere dello Sport приводил данные, что заработная плата специалиста по новому соглашению составит 3,5 миллиона евро.

Маурицио Сарри пришел в клуб в июне 2021 года. «Лацио» занял пятое место по итогам сезона 2021/22, заработав 64 очка в 38 встречах.

Ранее тренер возглавлял туринский «Ювентус», с которым стал чемпионом Италии в 2020 году. Это единственный раз, когда 63-летний наставник выиграл внутренний чемпионат.