Переход Погба в «Ювентус» находится в стадии завершения

Французский полузащитник Поль Погба, покинувший «Манчестер Юнайтед» по окончании контракта, дал устное согласие на переход «Ювентусу».

По информации Sky Sports, представители звездного игрока сообщили «Ювентусу» о своем согласии на переход. Пока это соглашение только в устном формате, но туринский клуб надеется в ближайшее время закрыть сделку по футболисту, несмотря на интерес к Погба от множества других европейских клубов.

29-летний французский полузащитник в минувшем сезоне сыграл в 27 встречах, в которых забил один гол и сделал девять голевых передач с учетом всех турниров.

Ранее Поль Погба принял решение не продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и покинул клуб.