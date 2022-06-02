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Чемпионат Италии. Серия А

Политано может покинуть «Наполи»

02 Июня 2022 • 19:25 Комментировать

Нападающий «Наполи» Маттео Политано летом может сменить клубную прописку. По информации Football Italia, будущее экс-футболиста миланского «Интера» в Неаполе находится под большим вопросом.

Отмечается, что Политано не входит в планы главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти. Футболист осознаёт это и готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне 28-летний Политано забил три гола и отдал четыре голевые передачи за «Наполи» в чемпионате Италии. Игрок перебрался в Неаполь в 2019 году из миланского «Интера». За свою карьеру Маттео также успел поиграть за «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маттео Политано
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