Политано может покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Маттео Политано летом может сменить клубную прописку. По информации Football Italia, будущее экс-футболиста миланского «Интера» в Неаполе находится под большим вопросом.

Отмечается, что Политано не входит в планы главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти. Футболист осознаёт это и готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне 28-летний Политано забил три гола и отдал четыре голевые передачи за «Наполи» в чемпионате Италии. Игрок перебрался в Неаполь в 2019 году из миланского «Интера». За свою карьеру Маттео также успел поиграть за «Сассуоло».