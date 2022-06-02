«Ювентус» предложил Погба 8 миллионов евро в год

Туринский «Ювентус» предложил полузащитнику Полю Погба годовой оклад в 8 миллионов евро в год. При этом француз сможет получить добавку к этой сумме в виде различных бонусов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным от источника, «Ювентус» на данный момент ожидает ответа от Погба. В клубе уверены, что футболист примет предложение, так как «ПСЖ», способный предложить лучшие условия, уже выбыл из гонки.

Напомним, что Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. Француз выиграл с клубом Кубок английской лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.