Швайнштайгер: «Я всегда восхищался Кьеллини»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер выразил уважение защитнику Джорджо Кьеллини, который вчера провёл свой последний матч в футболке сборной Италии.

«Не для кого не секрет, что я всегда восхищался Кьеллини. Он настоящий лидер и невероятно хороший защитник, который никогда не сдаётся на пути к цели. Вчерашний матч стал для него последним в сборной Италии. Невероятный игрок, невероятная карьера. Желаю всего наилучшего в будущем», – написал Швайнштайгер в социальных сетях.

Напомним, что Кьеллини также официально объявил об уходе из туринского «Ювентуса». Итальянец должен продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.