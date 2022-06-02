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Чемпионат Италии. Серия А

Швайнштайгер: «Я всегда восхищался Кьеллини»

02 Июня 2022 • 18:02 Комментировать

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер выразил уважение защитнику Джорджо Кьеллини, который вчера провёл свой последний матч в футболке сборной Италии.

«Не для кого не секрет, что я всегда восхищался Кьеллини. Он настоящий лидер и невероятно хороший защитник, который никогда не сдаётся на пути к цели. Вчерашний матч стал для него последним в сборной Италии. Невероятный игрок, невероятная карьера. Желаю всего наилучшего в будущем», – написал Швайнштайгер в социальных сетях.

Напомним, что Кьеллини также официально объявил об уходе из туринского «Ювентуса». Итальянец должен продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Бастиан Швайнштайгер Джорджо Кьеллини
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