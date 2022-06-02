Раноккия может перебраться в стан новичка Серии А

Защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в стане клуба, который недавно оформил повышение в Серию А. Речь идёт о «Монце», которой владеет бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони.

Согласно данным от Football Italia, Раноккия рассматривает возможность присоединиться к «Монце», которая очень хочет, чтобы футболист пополнил ряды команды. Ранее миланский «Интер» не стал продлевать контракт со своим воспитанником и позволил ему уйти на правах свободного агента.

Напомним, что Раноккия ранее также успел поиграть в АПЛ. В сезоне 2016/17 итальянец выступал на правах аренды за «Халл Сити», который по итогам той кампании вылетел в Чемпионшип.