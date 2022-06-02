У Санчеса есть предложения из Турции и Японии

Будущее нападающего Алексиса Санчеса до сих пор остаётся неизвестным. После ухода из миланского «Интера» на правах свободного агента чилиец получил всего два предложения о продолжении карьеры. Согласно данным от журналиста Паскаля Гарро, эти предложения исходят от клубов из Турции и Японии.

Напомним, что миланский «Интер» не стал продлевать контракт с Алексисом Санчесом, который не являлся регулярным игроком основы, но при это занимал первое место в зарплатной ведомости клуба. На «Джузеппе Меацца» футболист переехал летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Санчес забил 5 голов и отдал два ассиста в Серии А.