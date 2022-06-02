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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала очень близок к переходу в «Интер»

02 Июня 2022 • 15:51 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала находится в шаге от перехода в миланский «Интер». Goal Italia сообщает, что официально о заключении сделки должно быть объявлено уже в ближайшие дни.

Ранее на Дибалу также претендовала «Рома», но клуб выбыл из гонки из-за больших финансовых требований аргентинца. Ранее Дибала на правах свободного агента покинул туринский «Ювентус», за который выступал с лета 2015 года, когда перебрался из «Палермо».

Дибала должен стать первым подписанием миланского «Интера» в это трансферное окно. При этом не исключается, что клуб покинет нападающий Лаутаро Мартинес, за которого клуб может выручить достаточно денег, чтобы закрыть долги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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