О трансфере Ориги в «Милан» будет официально объявлено в ближайшие дни

«Милан» в ближайшие дни должен официально объявить о подписании контракта с нападающим Дивоком Ориги, который прибудет из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Игрок должен подписать с клубом трёхлетний контракт.

Напомним, что Ориги ранее отказался продлевать соглашение с «Ливерпулем» и захотел отправить в то место, где будет получать больше игровой практики. Помимо «Ливерпуля» бельгиец ранее выступал за такие клубы, как «Вольфсбург» и «Лилль».

Ориги станет пятым номинальным форвардом «Милана» после Рафаэла Леау, Оливье Жиру, Марко Лазетича и Златана Ибрагимовича, который пропустит около 7 месяцев в следующем сезоне из-за операции на колене.