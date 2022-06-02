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О трансфере Ориги в «Милан» будет официально объявлено в ближайшие дни

02 Июня 2022 • 14:35 Комментировать

«Милан» в ближайшие дни должен официально объявить о подписании контракта с нападающим Дивоком Ориги, который прибудет из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Игрок должен подписать с клубом трёхлетний контракт.

Напомним, что Ориги ранее отказался продлевать соглашение с «Ливерпулем» и захотел отправить в то место, где будет получать больше игровой практики. Помимо «Ливерпуля» бельгиец ранее выступал за такие клубы, как «Вольфсбург» и «Лилль».

Ориги станет пятым номинальным форвардом «Милана» после Рафаэла Леау, Оливье Жиру, Марко Лазетича и Златана Ибрагимовича, который пропустит около 7 месяцев в следующем сезоне из-за операции на колене.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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