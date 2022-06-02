Остигор может заменить Кулибали в «Наполи»

Защитник «Дженоа» Лео Скири Остигар в скором времени может стать футболистом «Наполи». Игрок вылетевшей в Серию B команды может заменить в неаполитанском клубе Калиду Кулибали, который хочет покинуть команду и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Руководство «Наполи» видит в 22-летенм Остигаре отличную замену Кулибали. Футболист провёл в Серии А всего один сезон, а до этого выступал в Чемпионшипе за «Сток Сити».

Напомним, что одним из претендентов на Кулибали является лондонский «Челси». Сумма трансфера игрока сборной Сенегала оценивается в районе 30 миллионов евро, так как у него остался всего год по контракту с «Наполи».