«Ювентус» может отказаться от трансфера звёздного аргентинца

Переход аргентинского вингера Анхеля ди Марии в туринский «Ювентус» может не состояться. Об этом написал в своих социальных сетях журналист Джанлука ди Марцио.

Инсайдер отметил, что стороны уже провели переговоры, однако трансфер пока не согласован. В Турине начали сомневаться, что ди Мария является лучшим вариантом усиления атакующей линии команды.

34-летний вингер покинул французский «ПСЖ» в связи с завершением срока трудового договора. В прошлом сезоне опытный аргентинец поучаствовал в 26 поединках чемпионата Франции, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.