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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назвал зарплату Погба

02 Июня 2022 • 10:50 Комментировать

Французский полузащитник Поль Погба, покинувший «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента, близок к трансферу в туринский «Ювентус».

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, «старая синьора» предложила хавбеку долгосрочный трудовой договор с окладом в размере восьми миллионов евро. Туринцы собираются закрыть сделку на следующей неделе, как раз тогда состоится финальный этап переговоров.

Напомним, что Погба уже выступал за «Ювентус». Француз защищал цвета туринского гранда с 2012 по 2016 год. После этого Поль вернулся в «Манчестер Юнайтед», где провел шесть сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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