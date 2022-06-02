Дибала рассказал о том, где хотел бы продолжить свою карьеру

Звёздный аргентинский нападающий Пауло Дибала рассказал журналистам о том, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Дибала сказал ESPN, что ему максимально комфортно жить и играть в Италии, так что у него в приоритете именно клубы из Серии А. Аргентинский форвард отметил, что был бы не против попробовать свои силы в АПЛ или Ла Лиге, но в данный момент он счастлив в Италии.

Напомним, что Дибала этим летом покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Если верить итальянской прессе, то аргентинский футболист может продолжить свою карьеру в миланском «Интере».