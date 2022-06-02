Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала рассказал о том, где хотел бы продолжить свою карьеру

02 Июня 2022 • 10:26 Комментировать

Звёздный аргентинский нападающий Пауло Дибала рассказал журналистам о том, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Дибала сказал ESPN, что ему максимально комфортно жить и играть в Италии, так что у него в приоритете именно клубы из Серии А. Аргентинский форвард отметил, что был бы не против попробовать свои силы в АПЛ или Ла Лиге, но в данный момент он счастлив в Италии.

Напомним, что Дибала этим летом покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Если верить итальянской прессе, то аргентинский футболист может продолжить свою карьеру в миланском «Интере».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серия А Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
11:17 · Италия. Серия А
«Лацио» может подписать Суареса
10:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» может отказаться от трансфера звёздного аргентинца
10:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал зарплату Погба
10:26 · Италия. Серия А
Дибала рассказал о том, где хотел бы продолжить свою карьеру
08:54 · Италия. Серия А
«Эмполи» остался без главного тренера
08:38 · Италия. Серия А
Моуринью назвал свою трансферную цель
07:05 · Италия. Серия А
Агент Дзаньоло отреагировал на слухи о переходе игрока в «Милан»
01 Июня
19:46 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «На месте «Ливерпуля» я бы подписал Осимхена» 1
19:35 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Хочу стать легендой «Интера» 1
19:05 · Италия. Серия А
«Рома» хочет подписать Лингарда свободным агентом
18:04 · Италия. Серия А
Асенсио – о будущем: «Этим занимается мой агент»
17:50 · Италия. Серия А
Манчини – о Финалиссиме: «Это великолепный трофей»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Интер» согласовал условия контракта с Лукаку 5
16:55 · Италия. Серия А
Аллегри: «Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше нас в Серии А, но они не превосходили «Ювентус» 2
16:04 · Италия. Серия А
Кьеллини – об уходе из сборной Италии: «Я мечтал об этой футболке, я бился в этой футболке, и я выиграл в этой футболке»
Все новости
Рекомендуем