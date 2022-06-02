«Эмполи» остался без главного тренера

Руководители «Эмполи» приняли решение прекратить сотрудничество с главным тренером Аурелио Андреаццолли.

Как сообщает пресс-служба тосканской команды, опытный специалист покинет пост главного тренера «Эмполи», хотя клуб в прошедшем сезоне выступил довольно успешно, занял 14-ю строчку в турнирной таблице и сумел сохранить прописку в элитном дивизионе. Стоит отметить, что Андреаццоли уже в третий раз в карьере работал в «Эмполи».

Если верить итальянской прессе, то новым наставником «Эмполи» должен стать Паоло Дзанетти. Специалист до этого работал с «Венецией», которая по итогам прошедшего сезона вылетела из Серии А.