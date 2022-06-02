Агент Дзаньоло отреагировал на слухи о переходе игрока в «Милан»

Агент итальянского полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал слухи о том, что игрок может перебраться в «Милан».

Агент Клаудио Вигорелли сказал Calciomercato, что это была бы прекрасная новость для молодого итальянского футболиста, но никаких предложений от миланской команды пока не поступало, так что это лишь слухи. Напомним, что «россонери» заинтересованы в Дзаньоло и готовы ради него отправить в римский клуб Алексиса Салемакерса.

В этом сезоне Николо Дзаньоло провёл в итальянском чемпионате 28 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.