Шкриньяр: «Хочу стать легендой «Интера»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр заявил, что в будущем хотел бы стать легендой миланского клуба. Футболист также сказал о намерении продлить контракт с «нерадзурри», который истекает по окончанию следующего сезона.

«Я связываю своё будущее исключительно с «Интером». У меня есть контракт, поэтому трансферный рынок меня абсолютно не интересует. Я хочу стать легендой «Интера», – цитирует словенца сетевое издание Calciomercato.

Напомним, что в услугах Шкриньяра ранее был заинтересован лондонский «Тоттенхэм», чей главный тренер Антонио Конте был бы не прочь воссоединиться со своим бывшим подопечным по «Интеру» в Англии.