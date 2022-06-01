Асенсио – о будущем: «Этим занимается мой агент»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не исключил, что летом может сменить клубную прописку. Напомним, что в услугах испанца заинтересован «Милан», который готов приютить футболиста.

«Сейчас я сосредоточен на сборной, когда матчи закончатся, мне придётся оценить обстановку. Моим будущим сейчас занимается мой агент. Я хочу расти и продолжать развиваться. Мне предстоит ещё многого достичь в карьере», – цитирует Асенсио Calciomercato.

Напомним, что в прошлом сезоне Асенсио забил 10 голов за мадридский «Реал» в чемпионате Испании. Игрок выиграл свой третий чемпионский титул в Ла Лиге за карьеру.