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Чемпионат Италии. Серия А

Асенсио – о будущем: «Этим занимается мой агент»

01 Июня 2022 • 18:04 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не исключил, что летом может сменить клубную прописку. Напомним, что в услугах испанца заинтересован «Милан», который готов приютить футболиста.

«Сейчас я сосредоточен на сборной, когда матчи закончатся, мне придётся оценить обстановку. Моим будущим сейчас занимается мой агент. Я хочу расти и продолжать развиваться. Мне предстоит ещё многого достичь в карьере», – цитирует Асенсио Calciomercato.

Напомним, что в прошлом сезоне Асенсио забил 10 голов за мадридский «Реал» в чемпионате Испании. Игрок выиграл свой третий чемпионский титул в Ла Лиге за карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марко Асенсио
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