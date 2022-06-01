Манчини – о Финалиссиме: «Это великолепный трофей»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими ожиданиями от Финалиссимы против сборной Аргентины. Напомним, что Финалиссима – это своего рода суперкубок, который разыгрывают победители Евро и Кубка Америки.

«Это великолепный трофей. Сыграют две прекрасные команды, которые выиграли титул на своём континенте. На стадионе будет 90 000 фанатов, поэтому мы постараемся показать себя с лучшей стороны. Я ожидаю открытой игры против невероятной команды», – сказал Манчини на пресс-конференции.

Напомним, что Финалиссима между сборными Италии и Аргентины должна стартовать сегодня. Начало матча ожидается в 21:45 по московскому времени.