Аллегри: «Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше нас в Серии А, но они не превосходили «Ювентус»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда в прошлом сезоне ничем не уступала «Милану», «Интеру» и «Наполи», которые финишировали выше «старой синьоры» в турнирной таблице.

«Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше нас в Серии А, но они не превосходили «Ювентус». Когда мы не выигрывали свои матчи, нам просто не хватало характера или нужного настроя», – цитирует наставника «Ювентуса» Calciomercato.

Напомним, что туринский «Ювентус» уже два года подряд не может взять чемпионство в Серии А. Ранее «старая синьора» становилась победителем турнира целых 9 лет кряду.