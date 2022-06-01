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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини – об уходе из сборной Италии: «Я мечтал об этой футболке, я бился в этой футболке, и я выиграл в этой футболке»

01 Июня 2022 • 16:04 Комментировать

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини написал своё прощальное письмо болельщикам «скуадры адзурры» накануне своего последнего матча за команду против сборной Аргентины.

«Я мечтал об этой футболке, я бился в этой футболке, и я выиграл в этой футболке. Я всегда верил в нашу сборную, и вынес много полезного, играя за команду. Я плакал в этой футболке. Теперь пришёл момент, когда я надену её в последний раз. Точно так же, как и в первый раз – эти эмоции будут особенными», – написал Кьеллини в социальных сетях.

Напомним, что Кьеллини ранее объявил об уходе из туринского «Ювентуса». Ветеран продолжит карьеру в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джорджо Кьеллини
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