Моуринью: «Дарить радость другим – лучшее чувство в жизни»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в очередной раз прокомментировал победу своей команды в Лиге конференций. Напомним, что в решающем матче в Тиране «волки» минимально обыграли роттердамский «Фейеноорд» благодаря голу Николо Дзаньоло.

«Этот сезон я провёл с безумием и страстью. Характер этого клуба совпадает с моим. Дарить радость другим – лучшее чувство в жизни. Победа в финале Лиги конференций была очень особенной для меня», – цитирует Моуринью Football Italia.

Напомним, что «Рома» выиграла свой первый трофей с 2009 года. Тогда команда в финале Кубка Италии обыграла миланский «Интер», которым как раз руководил Моуринью.