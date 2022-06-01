Нападающий «Наполи» может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в нападающем «Наполи» Аркадиуше Милике, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, минувший сезон поляк провёл на правах аренды в составе французского «Марселя».

По информации источника, этот трансфер может обойтись туринскому клубу в 10-15 миллионов евро. Милик рассматривается в качестве замены Пауло Дибале, который решил покинуть «Ювентус» летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл за «Марсель» 47 матчей, в которых забил 20 голов, а также отдал две результативные передачи.