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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» предложил «Роме» обмен полузащитниками

01 Июня 2022 • 11:57 Комментировать

В чемпионате Италии может быть оформлен громкий внутренний трансфер. Как информирует La Gazzetta dello Sport, центральной фигурой сделки является полузащитник столичной «Ромы» Николо Дзаньоло. Заинтересованность в его трансфере проявляет «Милан».

«Россонери» хотят подписать Николо этим летом и готовы предложить «волкам» за него права на своего футболиста Алексиса Салемакерса. Помимо этого, миланцам придется доплатить порядка 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии Дзаньоло провел 28 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Что касается Салемакерса, то на его счету один гол и три результативных паса в 36 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Николо Дзаньоло Алексис Салемакерс
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