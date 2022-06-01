«Милан» предложил «Роме» обмен полузащитниками

В чемпионате Италии может быть оформлен громкий внутренний трансфер. Как информирует La Gazzetta dello Sport, центральной фигурой сделки является полузащитник столичной «Ромы» Николо Дзаньоло. Заинтересованность в его трансфере проявляет «Милан».

«Россонери» хотят подписать Николо этим летом и готовы предложить «волкам» за него права на своего футболиста Алексиса Салемакерса. Помимо этого, миланцам придется доплатить порядка 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии Дзаньоло провел 28 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Что касается Салемакерса, то на его счету один гол и три результативных паса в 36 играх.