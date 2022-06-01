«Милан» не может договориться с Леау по поводу нового контракта

Руководители «Милана» пока не могут найти компромисс в переговорах с португальским форвардом Рафаэлем Леау.

По информации инсайдера Николо Скиры, агент португальского игрока Жорже Мендеш требует у миланской команды зарплату в семь миллионов евро в год, а «россонери» готовы платить Леау лишь шесть миллионов. Стороны пока не могут договориться о новом контракте. Напомним, что в услугах форварда также заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

В этом сезоне Рафаэл Леау провёл в итальянской лиге 34 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью ассистами.