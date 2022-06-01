Де Шильо договорился с «Ювентусом» о новом контракте

Итальянский защитник Маттиа де Шильо в ближайшее время подпишет новое соглашение с туринским «Ювентусом».

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, 29-летний итальянский футболист подпишет с туринским клубом новый договор до лета 2025 года. Защитник будет получать полтора миллиона евро в год. Стоит отметить, что де Шильо пришлось пойти на небольшое понижение зарплаты для того, чтобы остаться в «Ювентусе».

В прошедшем сезоне Маттиа де Шильо провёл в итальянской лиге 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.