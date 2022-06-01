Бельерин может перейти в «Фиорентину»

Испанский защитник Эктор Бельерин, который в этом сезоне на правах аренды выступал за «Бетис», может перейти в «Фиорентину».

По информации журналиста Маттео Моретто, 27-летний испанский футболист может летом покинуть лондонский «Арсенал» на постоянной основе. Бельерин может остаться в «Бетисе» или же перебраться в «Фиорентину», которая проявляет к защитнику активный интерес. С испанцем хотел бы поработать главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно.

Напомним, что в этом сезоне Эктор Бельерин провёл в испанском чемпионате в составе «Бетиса» 23 поединка, в которых отметился двумя результативными передачами.