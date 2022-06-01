Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бельерин может перейти в «Фиорентину»

01 Июня 2022 • 08:25 Комментировать

Испанский защитник Эктор Бельерин, который в этом сезоне на правах аренды выступал за «Бетис», может перейти в «Фиорентину».

По информации журналиста Маттео Моретто, 27-летний испанский футболист может летом покинуть лондонский «Арсенал» на постоянной основе. Бельерин может остаться в «Бетисе» или же перебраться в «Фиорентину», которая проявляет к защитнику активный интерес. С испанцем хотел бы поработать главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно.

Напомним, что в этом сезоне Эктор Бельерин провёл в испанском чемпионате в составе «Бетиса» 23 поединка, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Эктор Бельерин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
08:25 · Италия. Серия А
Бельерин может перейти в «Фиорентину»
08:11 · Италия. Серия А
Инсинье назвал единственного футболиста, которому уступает Месси 1
02:49 · Италия. Серия А
Романо: Кьеллини подписал контракт с новым клубом
02:22 · Италия. Серия А
«Милан» предлагает Леау 6 млн евро в год по новому контракту
02:09 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич сделал выбор между «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентусом»
01:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» попытается закрыть сделку по ди Марии уже сегодня 1
01:04 · Италия. Серия А
Инсинье продолжит играть за сборную Италии после перехода в МЛС
00:49 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Интера» рассказал, почему Перишич ушёл в «Тоттенхэм» 1
00:26 · Италия. Серия А
Балотелли связался с клубом Серии А
00:03 · Англия. Премьер-лига
Лукаку провёл «позитивную» встречу с «Интером»
31 Мая
23:23 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть в «Роме» игрока «Реала» 1
22:36 · Англия. Премьер-лига
Перишич: «Осуществил мечту, перейдя в «Тоттенхэм»
22:24 · Италия. Серия А
Скалони: «Ди Мария – один из лучших вингеров мира»
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» возглавляет список клубов с самой высокой задолженностью, «Реал» – шестой 2
20:34 · Англия. Премьер-лига
Месси и Роналду уступили лидерство по количеству голов с 2014 года 2
Все новости
Рекомендуем