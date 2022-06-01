Инсинье назвал единственного футболиста, которому уступает Месси

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился своим мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Лео – один из лучших футболистов в истории, но после Марадоны. Это факт. Я горд возможности сыграть против него в предстоящем поединке. Италия будет противостоять Месси и компании. Чтобы победить, нужно будет показать свою лучшую игру», - передает слова итальянского нападающего пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Италии и Аргентины состоится сегодня, 1 июня, на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск.