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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: Кьеллини подписал контракт с новым клубом

01 Июня 2022 • 02:49 Комментировать
Лос-Анджелес
3:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
окончен

Согласно достоверной информации, переезд Кьеллини за океан вот-вот свершится.

Легендарный для «Ювентуса» и всего итальянского футбола центральный защитник согласился перейти в американский «Лос-Анджелес», выступающий в МЛС. В ближайшие дни Кьеллини встретится с новыми работодателями в Лондоне, чтобы урегулировать последние формальности. Об этом сообщил авторитетный трансферный инсайдер Фабрицио Романо.

37-летний защитник выступал за «Ювентус» с 2005 года, отыграв за «старую синьору» 561 матч и забив 36 голов. В прошедшем сезоне Кьеллини появился на поле 26 раз во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес
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