Романо: Кьеллини подписал контракт с новым клубом

Согласно достоверной информации, переезд Кьеллини за океан вот-вот свершится.

Легендарный для «Ювентуса» и всего итальянского футбола центральный защитник согласился перейти в американский «Лос-Анджелес», выступающий в МЛС. В ближайшие дни Кьеллини встретится с новыми работодателями в Лондоне, чтобы урегулировать последние формальности. Об этом сообщил авторитетный трансферный инсайдер Фабрицио Романо.

37-летний защитник выступал за «Ювентус» с 2005 года, отыграв за «старую синьору» 561 матч и забив 36 голов. В прошедшем сезоне Кьеллини появился на поле 26 раз во всех соревнованиях.