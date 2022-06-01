«Милан» предлагает Леау 6 млн евро в год по новому контракту

«Милан» и Рафаэл Леау продолжают переговоры о новом контракте.

Мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» уже обозначили интерес к 22-летнему португальцу. «Милан» твёрдо намерен сохранить восходящую звезду в своём составе, поэтому продолжает вести переговоры о продлении договора.

Ранее Леау и его агент Жорже Мендеш отклонили четырёхлетний контракт с зарплатой в 4,5 млн евро в год, запросив 7 млн. По информации Николо Скиры, «Милан» вернулся с новым предложением – зарплата в 6 млн евро и контракт до 2026 года.

Действующее соглашение молодого вингера с «Миланом» истекает через два года. В сезоне 2021/22 Леау отметился 14 голами и 12 результативными передачами в 42 поединках.