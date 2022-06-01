«Ювентус» попытается закрыть сделку по ди Марии уже сегодня

Анхель ди Мария и «Ювентус» проведут очередную встречу, которая может стать решающей.

Директор «Ювентуса» и агент аргентинского вингера встретятся сегодня, чтобы попытаться закрыть сделку, сообщает инсайдер Николо Скира. Переговоры туринского клуба с ди Марией ведутся на протяжении нескольких недель, но уже близки к финалу.

34-летний футболист покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Парижский клуб не предложил ему новый контракт.

Анхель ди Мария провёл 31 матч за «ПСЖ» в сезоне 2021/22, записав в свой актив 5 голов и 9 результативных передач во всех соревнованиях.