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«Ювентус» попытается закрыть сделку по ди Марии уже сегодня

01 Июня 2022 • 01:46 Комментировать (1)

Анхель ди Мария и «Ювентус» проведут очередную встречу, которая может стать решающей.

Директор «Ювентуса» и агент аргентинского вингера встретятся сегодня, чтобы попытаться закрыть сделку, сообщает инсайдер Николо Скира. Переговоры туринского клуба с ди Марией ведутся на протяжении нескольких недель, но уже близки к финалу.

34-летний футболист покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Парижский клуб не предложил ему новый контракт.

Анхель ди Мария провёл 31 матч за «ПСЖ» в сезоне 2021/22, записав в свой актив 5 голов и 9 результативных передач во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария
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