Балотелли связался с клубом Серии А

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вернуться на родину.

На 31-летнего экс-игрока «Интера», «Милана», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» претендует «Монца», недавно оформившая повышение в Серию А.

«Я бы очень хотел вернуться и снова играть в Италии. «Монца»? Мы поболтали сегодня вечером, так что посмотрим», – приводит слова форварда журналист Николо Скира.

Балотелли уже защищал цвета «Монцы» с 2020 по 2021 год, проведя за «красно-белых» 14 матчей и отметившись 6 голами.

В сезоне 2021/22 бывший нападающий сборной Италии стал автором 18 забитых мячей в 31 матче турецкой Суперлиги за «Адану».