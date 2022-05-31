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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет видеть в «Роме» игрока «Реала»

31 Мая 2022 • 23:23 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может пригласить в Рим полузащитника мадридского «Реала» Иско.

30-летний испанец покинет Мадрид этим летом в связи с истечением контракта со «сливочными». Согласно информации Relevo, новым клубом Иско может стать итальянская «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Как сообщалось ранее, на атакующего полузащитника также претендуют «Бетис» и «Севилья».

Иско сыграл 17 матчей за «Реал» в минувшем сезоне, став автором двух забитых мячей. В общей сложности на его счету 53 гола и 55 результативных передач в 353 поединках за мадридцев с 2013 года.

«Рома» финишировала на шестом месте в Серии А по итогам сезона 2021/22, а также стала победителем Лиги конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Иско
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